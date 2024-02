Milan, Ibrahimovic si schiera con Pioli: “Siamo contenti di lui”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato delle dichiarazioni sull’operato di Stefano Pioli e in particolare sul futuro dell’allenatore

Poche ore prima lo stesso Pioli era intervenuto sull'argomento, rispondendo così a una domanda rivoltagli durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio. Sulle voci riguardanti un possibile arrivo di Conte : "Non mi dà nessun fastidio, un pochettino mi annoia, ma questo nel calcio moderno è abbastanza normale... Due colleghi hanno annunciato 5 mesi prima il loro abbandono di panchine prestigiose. Ciò che conta è che io e i miei giocatori vogliamo dimostrare il nostro valore fino a fine stagione, poi vediamo".

Sulle molte critiche ricevute nel corso della stagione: "A me dà fastidio non aver vinto la partita sabato. È giusto che su di noi ci siano aspettative alte, vediamo la fine per vedere che tipo di lavoro saremo riusciti a fare. Sappiamo le nostre qualità".