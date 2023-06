Milan, Ibra non sarà in campo domenica: da decidere se saluterà i tifosi

Mancano soltanto 90 minuti e poi la stagione 2022/23 sarà ufficialmente conclusa. Il Milan ha già blindato il quarto posto e si è assicurata la partecipazione alla prossima Champions League, grazie alla vittoria ottenuta contro la Juventus nel corso dell’ultima giornata. Tuttavia per gli uomini di Pioli vi è ancora la possibilità di chiudere il campionato al terzo posto in classifica. Questo sarà possibile se i meneghini dovessero battere l’Hellas Verona (nella partita in programma domenica sera a San Siro) e se l’Inter dovesse perdere contro il Torino.

Quella di domenica sarà una partita particolare per molti giocatori rossoneri, compreso Zlatan Ibrahimovic . L’attaccante non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, ma la sensazione è che quella contro l’Hellas sarà la sua ultima gara con la maglia del Milan . Lo svedese ha provato fino all’ultimo ad essere presente in campo o a partire almeno dalla panchina.

Tuttavia Ibrahimovic non è riuscito a recuperare dall’infortunio al polpaccio destro, rimediato qualche settimana fa nella sfida contro il Lecce (mentre si stava riscaldando). Anche ieri l’attaccante ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello e non è sceso in campo con il resto del gruppo. Zlatan avrebbe voluto salutare i tifosi rossoneri in grande stile, partendo titolare e magari segnando l’ultimo gol con la maglia del Diavolo. Purtroppo non sarà così. È inoltre ancora da decidere se e come Ibra saluterà il popolo milanista. La cosa certa è che ogni tifoso rossonero sperava di poter chiudere la storia d’amore con lo svedese in un modo totalmente diverso da questo.