Calciomercato Milan / Clamoroso: “Accordo per un colpo a sorpresa!” | News

Neanche è finito il campionato che il Milan è partito subito in quarta sul fronte calciomercato , come confermano le tantissime news che stanno circolando in questi giorni. Nomi vecchi e nuovi si rincorrono, tra suggestioni, idee, ipotesi di mercato e alcune possibili sorprese assolute.

I rossoneri - dopo Sportiello - hanno già praticamente chiuso per il centrocampista offensivo Daichi Kamada, che a breve firmerà un contratto di 5 anni da 3 milioni a stagione con il Milan. Ma Maldini e Massara non si fermano e starebbero già lavorando su altre piste decisamente importanti. E, proprio in queste ultimissime ore, è spuntata all'improvviso una clamorosa notizia a sorpresa per il calciomercato rossonero in entrata: il Milan avrebbe infatti raggiunto un accordo verbale per un colpo completamente inaspettato <<<