Jovic: “Vogliamo vincere e ci servono punti, darò tutto. Su Ibra…”

Intervistato dall’edizione odierna di Repubblica, l’attaccante della Fiorentina ex Real Madrid Luka Jovic ha parlato della sfida di stasera contro il Milan di Zlatan Ibrahimovic, smentendo delle voci di mercato che diversi anni fa lo vedevano proprio in rossonero.

“In assoluto, anche per le sue origini slave. Zlatan ha lasciato una traccia indelebile nel calcio e anche adesso è il valore aggiunto di un top club come il Milan. Un altro mio idolo è Radamel Falcao”.

«È motivo di grande soddisfazione e onore per me ma non c’è niente di vero».