Milan, l’ultimo nome accostato è da brividi: i tifosi incrociano le dita

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a programmare il proprio futuro, per tornare ad essere super competitivi sia in campionato che in Champions League. L'obiettivo dei rossoneri è quello di puntellare al massimo l'organico, andando ad apportare nuovi innesti in quei ruoli più "deboli". Senza alcun dubbio bisognerà inserire in rosa un centravanti che possa far rifiatare Olivier Giroud, ma che allo stesso tempo non lo faccia rimpiangere.