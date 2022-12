Milan, grande successo per il Trophy Tour a Dubai: oltre 500 tifosi presenti

Il progetto dell’ACMilan Trophy Tour prosegue a gonfie vele. Sabato mattina il club rossonero si è recato nel PUMA Store presente al The Dubai Mall, il più grande centro commerciale al mondo per numero di negozi presenti. A rappresentare il Club meneghino sono stati Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Charles De Ketelaere. All’evento hanno preso parte più di 500 tifosi, che si sono recati al Meet and Greet per conoscere i giocatori Campioni d’Italia e per osservare da vicino la Coppa Campioni d’Italia 2021/22.