San Siro, giovedì nuovo consiglio: si prospettano altri paletti dal Comune

Da mesi ormai si discute del futuro di San Siro. Fanno riflettere le parole rilasciate ieri da Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, proprio sullo stadio: “Tutela per il Meazza, invoco il rispetto della legge”. Queste dichiarazioni fanno pensare a un ulteriore vincolo della Soprintendenza per l’impianto, con Milan e Inter costrette a iniziare una nuova battaglia. Secondo quanto riferito da Repubblica, il Comune di Milano ha già inviato due lettere alla premier Giorgia Meloni e al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per chiedere chiarimenti sulla questione.