Emotions 2022: i tifosi rossoneri possono votare il gol dell’anno

“Dal 28 dicembre al 3 gennaio va in scena il Goal of the Year 2022: in lizza per il premio ci sono i 9 vincitori del premio "Goal of the Month". Partecipare è molto semplice: sarà sufficiente accedere con le proprie credenziali a MyMilan o registrarsi su together.acmilan.com. E in palio c'è la maglia autografata del campione rossonero autore del goal dell'anno! Se il tuo voto sarà a favore della rete che - alla fine - vincerà il concorso, potrai partecipare all'estrazione del super premio in palio: la maglia autografata dell'autore del gol dell'anno!”.