Milan, gli impegni di aprile: domenica la sfida al Genoa

Tutti i campionati entrano nel vivo: tante partite emozionanti e impegnative ci aspettano nel mese di aprile.

MILANO - (fonte: acmilan.com) È qui che si decide la stagione. Dopo l'ultima sosta per gli impegni delle nazionali - tra Europei U21, qualificazioni ai Mondiali 2022 e alla Coppa d'Africa 2022 - ecco che torna il campionato: dieci giornate al termine, di cui cinque si giocheranno proprio nel mese di aprile. Sampdoria, Parma, Genoa, Sassuolo e Lazio: cinque delicati appuntamenti per non perdere di vista gli obiettivi stagionali. Ecco il programma del mese di aprile della Prima Squadra Maschile: