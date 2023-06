Milan – Giroud, Hernandez e Maignan provano a convincere Thuram

Durante queste settimane di riposo il Milan ha iniziato a pianificare le mosse da effettuare nel corso dei prossimi mesi. I rossoneri sono consapevoli infatti di dover intervenire sul mercato per rafforzare la rosa attuale. Tra i vari reparti c’è soprattutto da migliorare l’attacco, costituito dal solo Giroud. I Diavoli non possono pensare infatti di condurre tutta la prossima stagione con il solo francese alla guida del reparto offensivo.

Per tale motivo la dirigenza meneghina si è messa subito alla ricerca di un giovane attaccante. In cima alla lista dei desideri c’è Marcus Thuram, che lascerà il Borussia Moenchengladbach a parametro zero il prossimo 30 giugno. Da tempo il club di via Aldo Rossi monitora il giocatore, al quale ha offerto un contratto quinquennale da quasi cinque milioni di euro a stagione. Tuttavia bisogna tener presente della concorrenza del PSG, disposta ad offrirgli ben 7 milioni a stagione.