Di Marzio svela in diretta la lista di mercato del Milan: “Ecco i nomi” | News

Il Milan sta lavorando su tanti tavoli paralleli, come confermano le tantissime notizie di mercato che stanno circolando in orbita rossonera. Da Marcus Thuram a una lunga lista di obiettivi, il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rivelato in diretta su Sky Sport importanti novità su quanto sta succedendo in casa Milan in queste ore.