Milan, Giroud: “I derby sempre vanno vinti, ma la strada è lunga”

Il protagonista del Derby di Milano, Olivier Giroud è stato intervistato ai microfoni di Dazn al termine della gara.

Oggi alle ore 18.00 è andato in scena il derby della Madonnina fra i nerazzurri ed il Milan. La gara è terminata con il risultato di 1-2 per i rossoneri che hanno ribaltato la partita in solo 3 minuti, grazie all' ex Chelsea Olivier Giroud.