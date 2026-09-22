Christian Pulisic ha finalmente ritrovato il sorriso. Il gol segnato contro il Lecce ha interrotto un periodo complicato per l’attaccante americano, che ha risposto sul campo alla fiducia di Ruben Amorim. La rete di San Siro può rappresentare un nuovo punto di partenza per il numero 11 rossonero.

Il gol che mancava

Pulisic aveva dovuto aspettare diversi mesi prima di tornare a esultare con la maglia del Milan. La rete contro il Lecce è arrivata alla prima occasione da titolare in questa stagione e ha permesso all’attaccante di sbloccarsi proprio davanti al pubblico di San Siro.

Un gol importante anche per il momento della squadra, arrivato in una serata nella quale il Milan aveva bisogno di una risposta dopo la sconfitta europea contro il Benfica.

Pulisic vuole ritrovare continuità

Il talento dell’americano non è mai stato messo in discussione, ma dopo un periodo caratterizzato da presenze limitate e qualche difficoltà nella ricerca della migliore condizione, la continuità può diventare il prossimo obiettivo.

La pausa per gli impegni delle Nazionali arriva quindi in una fase particolare. Pulisic potrà continuare a lavorare sulla condizione e cercare di arrivare alla ripresa del campionato con maggiore fiducia.

Una pedina importante per Amorim

Il tecnico portoghese ha a disposizione diverse soluzioni nel reparto offensivo, ma Pulisic può garantire caratteristiche difficili da sostituire: qualità nell'uno contro uno, capacità di attaccare gli spazi e una naturale propensione a cercare la porta.

Il gol contro il Lecce ha rappresentato un primo segnale. Ora Pulisic è chiamato a trasformare quella rete in continuità e a tornare stabilmente tra i protagonisti del Milan.