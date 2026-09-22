Le recenti modifiche apportate da Ruben Amorim potrebbero essere il risultato anche di un confronto diretto con i giocatori. È questa la lettura proposta da Carlo Pellegatti, che sul proprio canale YouTube ha analizzato il momento del Milan soffermandosi sulle possibili ragioni alla base delle nuove scelte dell’allenatore portoghese.

Il possibile confronto tra Amorim e la squadra

Secondo Pellegatti, Amorim potrebbe aver deciso di ascoltare direttamente il gruppo per individuare le problematiche emerse nelle prime partite della stagione. Un dialogo che avrebbe potuto aiutare il tecnico a comprendere meglio le difficoltà incontrate dalla squadra e a intervenire successivamente sul piano tattico.

Il giornalista ha inoltre evidenziato un altro elemento legato alla struttura del club, ovvero l’assenza di una figura tecnica di riferimento con cui l’allenatore possa confrontarsi quotidianamente a Milanello.

Pellegatti e il retroscena su Milanello

“Credo che possa esserci stato un confronto molto diretto tra Amorim e i suoi giocatori, anche perché a Milanello non ha avuto la possibilità di dialogare con una figura calcistica di riferimento, come un direttore sportivo o un dirigente tecnico. Ci auguriamo che questa figura possa essere inserita presto nell’organigramma”.

Le parole di Pellegatti aprono dunque a una possibile interpretazione delle novità introdotte da Amorim, con il tecnico che potrebbe aver raccolto indicazioni direttamente dal gruppo prima di modificare alcune delle proprie scelte.

Le nuove idee del tecnico portoghese

Il confronto con lo spogliatoio, se effettivamente avvenuto, si inserirebbe in un percorso nel quale Amorim sta cercando di trovare il sistema più adatto alle caratteristiche dei suoi giocatori. Le prime uscite della stagione hanno evidenziato alcuni aspetti da correggere e il tecnico sembra intenzionato a intervenire per aumentare equilibrio e fluidità della squadra.

Per il Milan, il lavoro proseguirà quindi anche sul rapporto tra idee dell’allenatore e caratteristiche della rosa, mentre resta sullo sfondo il tema dell’inserimento di una nuova figura tecnica all’interno della struttura societaria.