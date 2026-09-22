Gonçalo Ramos ha lasciato il segno nella vittoria del Milan contro il Lecce. L’attaccante portoghese non ha trovato la rete, ma ha partecipato al successo rossonero con l’assist per il gol di Adrien Rabiot, confermando di poter essere una risorsa importante per Ruben Amorim.

Ramos, l’assist per il raddoppio

Nella ripresa il portoghese ha avuto un ruolo decisivo nell’azione del 2-0. Ramos ha lavorato il pallone e favorito l’inserimento di Rabiot, che ha poi trovato la conclusione vincente.

Un contributo concreto che va oltre il semplice dato realizzativo. L’attaccante ha infatti mostrato la capacità di partecipare alla costruzione dell’azione e di creare spazi per i compagni.

Un attaccante utile anche senza segnare

Una delle caratteristiche più interessanti di Ramos è proprio la disponibilità a lavorare per la squadra. Il portoghese può giocare da riferimento offensivo, ma anche abbassarsi per dialogare con i compagni e favorire gli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti.

Contro il Lecce questo aspetto è emerso nell’azione che ha portato al gol di Rabiot, permettendo al Milan di aumentare il proprio vantaggio.

Amorim ha una soluzione in più

La presenza di Ramos amplia le possibilità offensive a disposizione di Amorim. Il tecnico può contare su un giocatore capace di interpretare il ruolo di centravanti in maniera dinamica e di adattarsi alle esigenze della partita.

Dopo il successo contro il Lecce, il portoghese può quindi guardare alla pausa per le Nazionali con l’obiettivo di continuare a inserirsi nei meccanismi della squadra e conquistare ulteriore spazio nelle prossime partite.