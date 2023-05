Milan, da giovedì al via la Campagna Abbonamenti 2023/24

Il Milan ha annunciato sul sito ufficiale che da giovedì 25 maggio parte la Campagna Abbonamenti per la stagione 2023/24. I tifosi rossoneri potranno sottoscrivere l’abbonamento per assistere a tutte le partite casalinghe del Milan della prossima stagione. L’abbonamento infatti sarà valido per le 19 partite di Serie A e per la sfida degli Ottavi di finale di Coppa Italia. Grazie all’abbonamento ogni tifoso ha anche scontri esclusivi presso tutti gli Store Ufficiali e al Museo Mondo Milan.

Tornano anche gli abbonamenti per la Tribuna Family al Primo Anello Verde. A un singolo abbonamento c’è la possibilità di abbinarne fino a tre per minorenni, Under16 o Under6. Questi abbonamenti Family possono essere acquistati solo a Casa Milan e sul circuito Vivaticket. Ci sono delle tariffe speciali anche per gli Under 25 al Primo Verde e al Primo Arancio Laterale e per gli Over 65. Infine il Milan conferma la possibilità di acquistare l’abbonamento “Club 1899” per vivere le partite nelle aree più eleganti dello stadio. Per acquistare l’abbonamento è necessario essere in possesso della CRN Card in corso di validità e di un documento d’identità. L’abbonamento viene infatti caricato sulla CRN ed è indispensabile per accedere allo stadio.