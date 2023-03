Sala: “In serata ho un appuntamento con Scaroni. Aspetto il progetto”

Il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare della questione nuovo stadio del Milan. Oggi appuntamento con Scaroni

Redazione Il Milanista

Come emerso negli ultimi giorni il patron di RedBird e del Milan, Gerry Cardinale, è atteso a Milano nelle prossime ore. Non è escluso che durante questa sosta possa avvenire un incontro con Beppe Sala per parlare del nuovo stadio. Proprio il sindaco di Milano è tornato a parlare della questione San Siro al margine del Forum dell’abitare in corso al Base.

Se ci sono state delle novità dall’ultimo incontro: "No, non ci sono novità anche perché è chiaro che prima di portarci una nuova proposta devono dirci che la proposta su cui si stava lavorando la abbandonano però li sentirò in questi giorni, se non è questa settimana è la prossima, ma credo che nei prossimi giorni ci sarà un incontro”.

In serata telefonerà a Scaroni: "Devo sentire più tardi Scaroni, abbiamo un appuntamento telefonico più tardi. Sono in partenza, vado a Vicenza a supportare il candidato sindaco della nostra parte politica, lo chiamerò in macchina perché mi pare di capire che Cardinale sarà a Milano in questi giorni. Dopodiché io ho bisogno di atti formali, perché dal Milan devono presentare se c'è un progetto, all'urbanistica devono presentare la loro idea, per cui li solleciterò ma capisco anche la complessità di elaborare un progetto su una idea che è nata da pochissimo tempo".

Infine sulla proroga di tre mesi chiesta dai rossoneri: "Si tratta di una proroga legata a dati relativi a Gerry Cardinale, probabilmente anche nel trasferimento da ordinamento americano al nostro e come noi li chiediamo. Però è solo legato a quello, non ci sono misteri. Credo che sia proprio un fatto tecnico".