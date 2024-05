Domani Milan-Genoa: la time machine con protagonista Pato

Domani alle 18 il Milan affronterà il Genoa a San Siro: nel frattempo ricordiamo una partita del gennaio 2008 in cui Pato lasciò il segno

Lorenzo Focolari Redattore 4 maggio 2024 (modifica il 4 maggio 2024 | 13:19)

Domani alle 18 la squadra di Pioli sfiderà il Genoaa San Siro. In vista della gara con i rossoblù, il sito ufficiale del Milanha ricordato una sfida del passato. Una partita in cui Pato lasciò il segno. Il focus: "Dopo una stagione d'assenza si ripropone in Serie A la sfida a San Siro tra Milan e Genoa. Il ricordo più recente legato all'incrocio con i genoani è dolcissimo, dal momento che riguarda la prima delle sei vittorie consecutive che ci hanno portato a vincere il 19° Scudetto. Nell'avvicinarci alla partita valida per la 35ª giornata di campionato, però, abbiamo deciso di rivivere un altro precedente, più distante nel tempo. Quello legato a un pomeriggio di gennaio 2008, alla prima doppietta rossonera di un giovane talento che proprio in quel mese stava vivendo le sue prime esperienze da milanista: Alexandre Pato.

27 gennaio 2008, prima giornata di ritorno. L'andata era stata per lo più agrodolce per un Milan capace sì di conquistare il titolo Mondiale a Yokohama, ma anche di chiudere la prima metà di campionato al 6° posto, a -6 punti dalla quarta piazza occupata dalla Fiorentina. Gennaio aveva visto un'altalena di risultati: da un lato le vittorie su Napoli e Udinese, dall'altro un ko a Bergamo contro l'Atalanta e l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Catania.

Il neopromosso Genoa di Gasperini, dal canto suo, viaggiava su una tranquilla metà classifica spinta anche dai gol di un futuro rossonero come Marco Borriello. Nel pomeriggio di San Siro i rossoneri si schierano con il consueto albero di Natale, guidato da Seedorf e Kaká in appoggio a Pato. Il primo tempo, però, è avaro di emozioni con i due brasiliani che vedono i loro tentativi respinti da un reattivo Rubinho. È il pomeriggio del Papero, però, e lo si scoprirà nella ripresa.

La prima delle due perle del 18enne brasiliano arriva al 68'. Cross dalla sinistra di Maldini, sponda di testa di Seedorf per Pato che imita il compagno andando a segno con l'incornata. Un secondo colpo di scena arriva al 70', quando lo stesso numero 7 rossonero - lanciato in profondità - prova a beffare Rubinho in uscita con un tocco sotto. Fuori area, il portiere brasiliano colpisce il pallone con le mani: espulsione automatica, Genoa in inferiorità numerica e Milan che continua ad attaccare per chiudere la partita. Il raddoppio giunge all'82', ancora con una ripartenza chiusa da Pato: il brasiliano prima prova a superare Scarpi con un pallonetto, poi raccoglie la respinta e va a segno in tap-in per la sua prima doppietta rossonera". (acmilan.com)

