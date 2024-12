Milan-Genoa, la Time Machine ci riporta al gol di Mati Fernandez

Domenica alle 20:45 i rossoneri affronteranno il Genoa, nel match della 16a giornata. In attesa della sfida, riviviamo un precedente del passato, con la consueta Time Machine del sito ufficiale del Milan: "Non era dicembre, non era nemmeno il girone d'andata. Come stavolta. Marzo 2017, torniamo lì. Il campionato si avvicinava alla fase calda, ogni punto iniziava a pesare e contare maggiormente. Il Milan allenato da Montella stava viaggiando bene, qualche mese prima aveva alzato la Supercoppa Italiana a Doha e in Serie A lottava per tornare in Europa.