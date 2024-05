Il Milanoggi affronterà il Genoa a San Siro, nel match della 35esima giornata di Serie A. Poco fa il club rossoblù ha diramato la lista dei convocati di Alberto Gilardino per questa sfida e ci sono due assenze importanti. Infatti contro i rossoneri non ci saranno Albert Gudmundsson, che non ha recuperato, e Vitinha, che ha accusato un affaticamento muscolare durante l'allenamento di rifinitura. Defezioni pesanti che incidono sul potenziale offensivo dei liguri.