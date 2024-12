Calciomercato Milan | Colpo folle, gira questa voce: “80 milioni per…” | News

Non solo voci su Fonseca e notizie di campo, in casa Milan circolano sempre anche tantissime news di calciomercato. E allora noi torniamo a fare il punto della situazione con il nostro consueto appuntamento con la raffica di mercato rossonera, in cui come sempre abbiamo racchiuso tutte le ultime news più rilevanti che circolano in ambiente Milan e anche qualche clamorosa sorpresa. Senza perdere altro tempo dunque, tuffiamoci subito nella raffica del giorno partendo da un grosso obiettivo in entrata <<<