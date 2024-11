Milan Futuro, la vittoria di ieri slancio in vista della sfida all’ex Abate

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Era una occasione unica: battere la Torres per avanzare nella Coppa Italia Serie C, tornare a vincere a distanza di un mese (Perugia) e darsi una scossa in un periodo non semplice. E il Milan Futuro lo ha fatto: allo stadio Vanni Sanna di Sassari, nell'Ottavo di finale in gara secca, dopo il pareggio senza reti di settembre in campionato in casa dello stesso avversario, i rossoneri si sono imposti per 1-0 grazie al gol, anzi alla magia di Diego Sia. Questo successo significa qualificazione, avanzare nella seconda competizione stagionale che finora aveva già dato buonissime risposte con il 3-0 al Lecco e il 2-1 al Novara”.