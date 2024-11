Calciomercato Milan – Annuncio da brividi: “Vuole tornare al Milan!” | News

Questo Milan dovrà muoversi ancora molto sul mercato se vorrà veramente tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Su questo non ci sono grandi dubbi, anche alla luce di quanto si sta vedendo in campo da svariato tempo a questa parte. Ecco perché in casa rossonera si parla sempre moltissimo di calciomercato e di quello che potrebbe succedere in vista delle prossime sessioni. Con quella di gennaio ormai alle porte poi, le news e le indiscrezioni sul Milan si stanno moltiplicando giorno dopo giorno. Facciamo dunque il punto sulle ultime notizie più significative nella nostra consueta raffica di mercato, da leggere e sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra: partiamo subito con la prima che riguarda un nome nuovo già per gennaio <<<