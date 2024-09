Oggi Milan Futuro-SPAL: ecco come arrivano le due squadre al match

Il Milan Futuro oggi scenderà in campo per affrontare la SPAL nel turno infrasettimanale valido per la 6a giornata del Girone B di Serie C

Lorenzo Focolari Redattore 26 settembre 2024 (modifica il 26 settembre 2024 | 10:52)

Il Milan Futuro è pronto a tornare in campo. Oggi i giovani rossoneri giocheranno in casa contro la SPAL, nel primo turno infrasettimanale della Serie C, valido per la 6a giornata del Girone B. Il calcio d'inizio sarà alle 18:30. Grazie al sito ufficiale del Milan, andiamo a vedere come arrivano le due squadre a questa sfida.

Il punto su Milan Futuro e SPAL — "QUI MILAN FUTURO

Dopo due trasferte consecutive i rossoneri tornano a giocare davanti al pubblico amico: nei 180' successivi al match contro l'Ascoli i ragazzi di Mister Bonera avrebbero meritato ben più del singolo punto raccolto, per le occasioni da rete create in Sardegna e nell'ultimo match contro il Rimini, ma anche per i progressi in fase difensiva. Nessuno squalificato o diffidato in una squadra che andrà alla ricerca del risultato pieno nell'ultimo appuntamento casalingo del mese, il primo al "Chinetti" di Solbiate Arno.

QUI SPAL

La stagione degli estensi è partita in salita - anche a causa di una penalizzazione di tre punti in classifica - ma dopo un punto nei primi 270' stagionali sono arrivate due vittorie importanti, in trasferta contro il Sestri Levante (3-1) e in casa col Carpi (2-1) nell'ultimo turno, di lunedì come per il Milan Futuro. Risultati nel segno di una coppia gol agli antipodi, finita nel tabellino di entrambe le partite: il classe 2006 Rao (prodotto del settore giovanile ferrarese) e il 40enne Mirco Antenucci, capitano biancazzurro e capocannoniere del Girone B con 4 reti. Oltre ai due citati, da tenere d'occhio nella squadra che ha il miglior attacco e, insieme al Legnago, la peggior difesa del girone anche l'esperienza di due vecchie conoscenze della Serie A come El Kaddouri e Büchel.

"Abbiamo visto la partite del Milan Futuro, la classifica non dà loro giustizia", ha detto alla vigilia Mister Andrea Dossena. "Hanno solo due punti, ma anche contro il Rimini hanno avuto quattro occasioni da goal nitide: sono convinto che quando svolteranno faranno male a tutti. Sono ragazzi giovani, ma la qualità della loro rosa è alta. Stiamo bene, lavorando su testa e fisicità. Siamo il miglior attacco e purtroppo la peggior difesa, ma se troviamo più equilibrio tra le due fasi possiamo fare delle cose importanti"". (acmilan.com)