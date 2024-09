Gotti non ci sta: “La partita contro il Milan per noi è troppo ravvicinata”

Ai microfoni della sala stampa dopo il turno di Coppa Italia contro il Sassuolo ha parlato il tecnico del Lecce Luca Gotti che ha detto: “La partita di venerdì contro il Milan per noi è troppo ravvicinata. Dovevamo preservare per venerdì e fare i conti con il recupero dopo la partita con il Parma , che ci ha lasciato delle cose addosso”.

Ancora le sue parole

“Ci sono tanti ragazzi giovani, con poca esperienza, che arrivano da altri paesi. Partite così non le vuoi perdere, io non volevo essere eliminato, ma devi usarle come momento di crescita. Mi sembrava di aver fatto una squadra che mixava l'esperienza e la gioventù, con il tentativo di mettere alla prova i ragazzi più giovani”.