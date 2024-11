Milan Futuro-Sestri Levante 2-2: la doppietta di Zeroli non basta

Ieri il Milan Futuro ha pareggiato per 2-2 contro il Sestri Levante, nel match della 16a giornata di Serie C. Ecco com'è andata la partita

Pomeriggio di rimpianti quello di ieri per il Milan Futuro. La squadra di Bonera ha pareggiato 2-2 in casa contro il Sestri Levante, nel match della 16a giornata di Serie C. I rossoneri si erano portati sul 2-0 con la doppietta di Zeroli, ma poi si sono fatti raggiungere. Grazie al sito ufficiale del Milan, riviviamo le emozioni del match.

La cronaca del primo tempo: "Parte forte il Milan Futuro che sblocca il match dopo meno di 4 minuti: punizione morbida in area di Traorè, Zeroli sbuca nell'area piccola e di testa firma l'1-0. Il Sestri Levante risponde al 7' con il sinistro piazzato di Clemenza da ottima posizione, Torriani si allunga e salva. Alla mezz'ora però arriva il pari ospite. Indecisione di Coubis che perde l'appoggio, Durmush ruba palla e si defila saltando così Torriani prima di depositare in rete l'1-1. I rossoneri non ci stanno e si rituffano in avanti. Jiménez ci prova di controbalzo dal limite al 32', Anacoura è decisivo in uscita su Hodzic al minuto 36. Al 38' arriva il nuovo sorpasso: il tiro di Vos è deviato con il braccio da un difensore ligure e l'arbitro indica il dischetto, poi Zeroli spiazza Anacoura dagli undici metri. 2-1 all'intervallo".

La cronaca del secondo tempo: "Poche occasioni ma tanta intensità in avvio di ripresa, il Milan Futuro resta più prudente mentre il Sestri Levante alza il baricentro alla ricerca del pari. Le avanzate ospiti si concretizzano nel nuovo pari al 60', quando il cross dalla sinistra di Furno viene girato in porta di testa da Parravicini. La gara si riequilibra dopo il 2-2, complice un po' di stanchezza per entrambe le squadre. Al minuto 86 si fanno vedere i liguri con il sinistro potente di Rosetti dal limite, Torriani è reattivo e alza sopra la traversa. I rossoneri tornano pericolosi con Longo, destro secco alto di poco al minuto 88, mentre Torriani vince ancora il duello con Rosetti all'89' e la traversa salva il Milan Futuro sulla deviazione ravvicinata di Conti poco prima del recupero. Finisce 2-2".