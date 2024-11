Verso Slovan Bratislava-Milan, la Time Machine con Maldini protagonista

Martedì il Milan sfiderà lo Slovan Bratislava in Champions League: nell'attesa, ecco il ricordo della stagione 1992-93: protagonista Maldini

Lorenzo Focolari Redattore 24 novembre - 14:20

Dopo il pari con la Juventus, martedì si torna in campo per la Champions League. In attesa del match con lo Slovan Bratislava, il sito ufficiale del Milanci propone una sfida del passato, con la consueta Time Machine. Il ricordo: "Quinta giornata di UEFA Champions League all'orizzonte, a Bratislava si gioca Slovan-Milan. In Slovacchia scendiamo in campo alle 18.45 per continuare il nostro cammino europeo, contro un'avversaria che abbiamo già incontrato in passato. Stagione 1992/93, secondo turno di Champions League: dopo aver eliminato l'Olimpia Lubiana nel primo turno, i rossoneri sono attesi dalla partita d'andata contro lo Slovan Bratislava. Nel nostro Time Machine, vi raccontiamo quella partita.

Il calendario segna 21 ottobre 1992 e il Milan di Fabio Capello scende in campo allo Štadión Pasienky davanti a circa 35mila spettatori. Dopo il rinnovamento della formula del 1991/92, questa stagione è quella della svolta per la nuova Champions League: primo e secondo turno a eliminazione diretta, poi due gironi all'italiana per decretare le due finaliste (ossia le vincitrici dei due gironi). Il cammino rossonero, che effettivamente condurrà alla Finale, passa dalla Slovacchia. Nel 4-4-2 di Capello le punte sono Papin e Van Basten, a metà campo la linea Lentini-Donadoni-Albertini-Boban, difesa tutta italiana con Tassotti-Costacurta-Baresi-Maldini. Sarà proprio Paolo l'eroe della partita, con il primo gol europeo della sua carriera.

Il predominio del campo è rossonero e nel primo tempo le occasioni non mancano, per Van Basten le più eclatanti. Al 42' restiamo in 10 per il doppio giallo comminato a Demetrio Albertini, ma arriva al 61' il gol vittoria, che nasce da un'inedita incursione di Tassotti sulla sinistra: cross mancino per Van Basten, sponda di testa per l'inserimento centrale di Maldini e destro vincente in scivolata. Un gol che i rossoneri difenderanno fino al fischio finale, prima di scatenarsi nella gara di ritorno a San Siro, con un pirotecnico 4-0 grazie alle reti di Boban. Rijkaard, Simone e Papin. Arriveremo fino alla Finale di Monaco di Baviera, perdendo contro il Marsiglia". (acmilan.com)