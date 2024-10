Milan Futuro, Sandri: “E’ un mondo bellissimo, ci toglieremo soddisfazioni”

LA SUA CARRIERA – "Io sono partito dal Torino, ho fatto tutte le trafile partendo da bambino fino alla Primavera assaporando un po’ la prima squadra. Ho avuto la fortuna di avere a che fare con grandi giocatori in Serie A anche se sono stato solo aggregato con loro. Ho capito che ero troppo giovane per fare la Serie A, mi son odetto di andare in Serie C, un campionato tosto dove i giovani crescono tanto. È stata una cosa molto positiva per me, sono un 2001, sono un over ma giovane. La Serie C mi ha dato tanto e crescere sotto tutti i punti di vista. Un giorno il mio sogno sarebbe avere la possibilità di stare in Serie A".