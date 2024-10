Milan Futuro, facciamo il punto dopo le prime giornate di Lega Pro

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Dopo le due vittorie inaugurali in Coppa Italia, contro Lecco e Novara, l'impatto con la Serie C per il Milan Futuro è stato impegnativo, ma non meno del previsto. Una squadra giovane, alle prime armi tra i professionisti, sta pagando prevedibilmente il gap di esperienza contro formazioni più navigate. Ma nelle difficoltà, più di risultati che di prestazioni, la squadra sta crescendo e i margini di miglioramento sono ampi, evidenti”.