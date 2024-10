Milan News – Non solo Fonseca: sta girando una voce folle su Leao! / Mercato

Il Milan va alla sosta con la brutta sconfitta contro la Fiorentina che, ovviamente, porta in dote nuove polemiche e tante news che parlano di Paulo Fonseca e non solo. Le voci più critiche e pesanti riguardano proprio il tecnico portoghese e il suo futuro sulla panchina rossonera che è sempre in discussione. Per ora Fonseca rimane al suo posto, ma è chiaro che le acque non siano affatto calme. Tanti episodi hanno dato dimostrazione che l'allenatore non sembra avere in mano la squadra, né particolare polso per risolvere determinate criticità. Insomma, Fonseca rimane ancora in bilico, in attesa delle prossime verifiche del campo. Tra i più discussi però c'è anche Rafael Leao. E in queste ore in casa Milan sta circolando anche una notizia di calciomercato decisamente clamorosa che riguarda proprio il numero 10 rossonero <<<