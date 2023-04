Milan, per il futuro si guarda in casa Empoli: Parisi e Baldanzi nel mirino

Nell'ultimo turno di Serie A, il Milan ha pareggiato in casa contro l' Empoli . La squadra di mister Zanetti ha fornito una prestazione difensiva di buon livello e ha dimostrato grande organizzazione. I toscani anche in questa stagione hanno tirato fuori dal cilindro dei giovani interessanti , che stanno continuando a crescere. Questi giovani talenti hanno attirato l'attenzione di diversi grandi club del nostro campionato. E tra gli interessati c'è anche il Milan .

I rossoneri infatti hanno messo nel mirino Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi . Il terzino sinistro, classe 2000, è il giocatore dell'Empoli che porta più palla in avanti e tenta più dribbling . Molte delle azioni offensive dei suoi, nascono proprio dalle sue accelerazioni sulla fascia. Il trequartista, classe 2003, ha stupito per la sua qualità tecnica e la personalità , nonostante sia alla sua prima vera stagione in A. Oltre alle prestazioni di livello, con cui si è preso la titolarità, il fantasista ha segnato 4 gol .

Tutti e due sono obiettivi del Milan. Maldini e Massara li hanno messi nella loro lista per l'estate, anche se per entrambi ci sarà una discreta concorrenza. Sul fronte Parisi si profila un derby con l'Inter. Il giocatore per ora sembra aver dato la sua preferenza ai nerazzurri. Per quanto riguarda Baldanzi ci sono quasi tutte le grandi. La richiesta dell'Empoli è di 15 milioni, ma potrebbe salire da qui a giugno. Il Milan comunque monitora la situazione, per continuare la politica di investimenti sui giovani.