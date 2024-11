Milan Futuro due volte in vantaggio, ma due volte ripreso dall’Arezzo

Sul sito del Milan è presente un comunicato ufficiale del Milan dove si legge: “È stato due volte in vantaggio, ma quello del Milan Futuro contro l'Arezzo è sicuramente un buon pareggio. Il 2-2 maturato al termine della 14ª giornata di Serie C vale tanto per i rossoneri, che se possono recriminare per il pari ospite giunto nel finale, a due minuti dal 90', dall'altro portano a casa un risultato importante contro una squadra che sin da inizio stagione staziona nei piani alti della classifica del girone. L'eredità positiva del pomeriggio del Chinetti non è solo rappresentata, quindi, dai due gol firmati nel primo tempo da Samuele Longo e da Álex Jiménez”.