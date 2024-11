Cagliari-Milan, terremoto a fine partita: stanno dicendo che Fonseca… / News

Dalla notte da sogno in Champions League a Madrid alla serataccia di Cagliari, il passo è stato decisamente troppo breve per il Milan. In pochi giorni è cambiato nuovamente il vento in casa rossonera, con tutto l'entusiasmo acquisito che è stato già sperperato e sprecato malamente. Lo dimostra chiaramente il terremoto esploso ancora una volta in ambiente Milan a fine partita sul web e sui social, dove i tifosi rossoneri stanno bersagliando un po' tutti, ma con Fonseca sempre in primissimo piano. E allora andiamo a scorrere le reazioni e i tweet più polemici degli imbufaliti sostenitori rossoneri, che noi abbiamo raccolto in questa gallery dedicata: partiamo dal primo per poi scorrerli via via uno dopo l'altro <<<