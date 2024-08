Milan Futuro, si comincia: stasera la trasferta in casa della Virtus Entella

Alle 20:45 allo Stadio Comunale di Chiavari, il Milan Futuro di Mister Bonera affronterà la Virtus Entella. Ecco come arrivano le due squadre

Lorenzo Focolari Redattore 25 agosto 2024 (modifica il 25 agosto 2024 | 11:38)

Questa sera si comincia. Dopo i successi in Coppa Italia, il Milan Futuro è pronto a fare il suo esordio in Serie C. Alle 20:45 allo Stadio Comunale di Chiavari, la squadra di Mister Bonera affronterà la Virtus Entella. Grazie al sito ufficiale del Milan, vediamo come arrivano le due squadre a questa sfida.

"QUI MILAN FUTURO

I rossoneri arrivano all'esordio in campionato nel migliore dei modi, in virtù di un eccellente inizio in Coppa Italia: le vittorie esterne su Lecco e Novara, due squadre importanti per blasone e potenzialità nella categoria, sono valse l'accesso agli Ottavi di finale (a fine novembre l'impegno sul campo della Torres, sempre in gara secca). Morale alto e tanta voglia di fare bene per la squadra di Bonera, con il Mister che potrà contare sulla quasi totalità della rosa a sua disposizione dopo una buona settimana di lavoro che ha visto, giovedì, anche l'allenamento congiunto con la Primavera di Mister Guidi.

QUI VIRTUS ENTELLA

Reduce da un 2023/24 in cui è mancato nelle ultime giornate l'accesso ai Playoff - i liguri hanno concluso il campionato al 12° posto con 45 punti - la Virtus Entella si presenta all'esordio in campionato sulla scia di un cammino agrodolce in Coppa Italia. Dopo il positivo successo al Primo Turno contro l'Alcione (2-0) è arrivato il ko di misura (1-0) sul campo della Giana Erminio per la squadra di Mister Fabio Gallo.

Da segnalare, nel pre-campionato, anche un buon test (0-0) contro la Carrarese per una compagine che rispetto all'ultima annata ha perso il centrocampista Petermann (4 gol in 37 partite, ora al Latina) ma aggiunto il difensore Marconi, ex Palermo e già a segno in Coppa Italia. In settimana i biancocelesti si sono avvicinati all'appuntamento contro i rossoneri con un allenamento congiunto svolto insieme al Ligorna, squadra militante in Serie D.

"Ci siamo preparati bene per affrontare una squadra di cui si conosce poco, ma che è ricca di talenti", ha detto Mister Gallo alla vigilia. "Del Milan Futuro conosciamo i singoli giocatori ma abbiamo uno storico di soli 180' e bisognerà adattarsi a quello che queste due partite hanno detto. Penso sarà una partita aperta: le seconde squadre, nella mia esperienza, non le ho mai viste restie a giocare. Siamo consapevoli che il Milan Futuro ha un forte appeal ma dobbiamo fare in modo che quello più importante ce l'abbia l'Entella"". (acmilan.com)