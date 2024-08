Capello: “Il Milan ha problemi di equilibrio, così non va da nessuna parte”

L'ex allenatore del Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento dei rossoneri dopo la sconfitta contro il Parma

Lorenzo Focolari Redattore 25 agosto 2024 (modifica il 25 agosto 2024 | 10:32)

Ieri il Milan ha perso 2-1 contro il Parma al Tardini, nel match valido per la seconda giornata di Serie A. I rossoneri sono andati subito sotto con il gol di Man, rischiando in diverse occasioni nel primo tempo. Nella ripresa poi è arrivato il pareggio di Pulisic, ma i gialloblù hanno infilato in contropiede la squadra di Fonseca, trovando il gol vittoria con Cancellieri.

Un inizio di campionato molto amaro per il Diavolo, considerato anche il pareggio di San Siro contro il Torino alla prima giornata. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del momento dei rossoneri.

Problemi: "I problemi del Milan sono ben più profondi di una sconfitta e si traducono in una sola parola: equilibrio. La squadra di Fonseca non ne ha, sta sparpagliata in campo, tre di qua e quattro di là, come ha detto lo stesso allenatore portoghese nel dopogara. Così non si va da nessuna parte".

Questione tattica: "Direi di sì. Fonseca ha parlato di recupero alto della palla, ma per farlo devi muoverti da squadra, con sincronismi, organizzazione e ritmo che il Milan di ieri è molto lontano dall'avere. Parliamoci chiaro, sembrava di vedere la squadra dello scorso anno, nei suoi difetti, 6-7 giocatori sopra la linea della palla, ma poi quando la perdi? Sono guai... Infatti, in questo momento, fossi un avversario sarei contento di affrontare il Milan".

Emerson Royal e Fofana: "Ecco, questa è la cosa che mi ha più sorpreso in negativo. Il Milan non è cambiato nemmeno con la sostituzioni e ha continuato a subire contropiedi in spazi lunghi. Anzi, a dirla tutta il Parma ha fatto più male proprio nella fascia occupata da Emerson Royal. A conferma che non è un problema di uomini, ma di tutta la squadra".