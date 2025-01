Milan Futuro raggiunto dall’Ascoli: finisce 2-2 al Del Duca

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Secondo pareggio consecutivo in trasferta per il Milan Futuro, che reagisce al ko interno contro la Torres portando via un punto dal Del Duca di Ascoli. Nelle Marche finisce 2-2, un risultato che sta stretto ai rossoneri. Due volte avanti nel punteggio, la squadra di Bonera ha subito - in inferiorità numerica - la rete del definitivo pari nel finale, a tre minuti dal 90', in una partita in cui ai punti avremmo meritato di più per le occasioni prodotte e, in generale, per la condotta tattica in campo”.