CorSera sul Milan: “Pugno duro e mercato per una rincorsa da 80 milioni”

Dopo la sconfitta contro la Juventus , il Milan si è di nuovo allontanato dalla zona Champions . Un obiettivo che resta prioritario per la proprietà, perché vale una cifra importante. L'edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, oggi titola: " Milan, pugno duro e mercato per una rincorsa da 80 milioni ".

Un aiuto per l'allenatore può venire dal mercato. A breve ci sarà la firma di Kyle Walker, in arrivo dal Manchester City in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Per l'attacco resiste l'idea Joao Felix, ma occhio alle sorprese.