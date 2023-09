Milan, oggi alle 14:30 ci saranno i funerali di Giovanni Lodetti

Nei giorni scorsi il Milan ha vissuto il lutto per la scomparsa di Giovanni Lodetti . L'ex giocatore rossonero è morto il 22 settembre all'età di 81 anni ed è stato ricordato nel minuto di silenzio prima di Milan-Verona.

Oggi alle 14:30 sono in programma i funerali dell'ex centrocampista a Caselle Lurani, in provincia di Lodi, il suo paese natio. Lodetti ha giocato con il Milan dal 1961 al 1970, uscendo dalle giovanili. Con la maglia del club rossonero ha collezionato tanti successi importanti. In quegli anni infatti ha vinto due Scudetti (1961-62, 1967-68), una Coppa dei Campioni (1969), una Coppa Intercontinentale (1969), una Coppa delle Coppe (1968) e una Coppa Italia (1967).