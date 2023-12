Verso Milan-Frosinone: Pioli pensa a lanciare Adli dal primo minuto

Domani sera il Milan affronterà il Frosinone a San Siro: l'allenatore rossonero sta pensando di dare una nuova possibilità al centrocampista

Il Milan continua a essere in emergenza. Nella sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund, i rossoneri hanno perso anche Malick Thiaw, che starà ai box per diverso tempo. E a questo punto le rotazioni diventano sempre più corte.

Nella partita contro i tedeschi Pioliaveva schierato Krunic in difesa nei minuti finali. Ma per il match con il Frosinone, in programma domani sera a San Siro, il tecnico sta pensando di far esordire il giovane Jan-Carlo Simic. Questo riporterebbe Krunic a centrocampo.

Ma Pioli in queste ore sta pensando anche a dare una nuova chance da titolare ad Adli. Negli ultimi ingressi a partita in corso il francese ha dato dei segnali incoraggianti e si candida a un posto dal primo minuto contro la squadra di Di Francesco.

