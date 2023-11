“I tifosi del Milan saranno vicini alla squadra”: così Di Fra in conferenza!

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato in vista della gara di sabato sera contro il Milan. Le sue parole...

In conferenza stampa ha parlato poco fa Eusebio Di Francesco che ha detto: "Andiamo a San Siro a giocare in uno stadio particolare, loro si sentono più forte ma noi dobbiamo provare a fare il nostro. Per me i tifosi sosterranno la squadra".

Su che Milan si aspetta sabato — "Sono convinto che i tifosi del Milan saranno molto vicino alla squadra, parlo di discorsi ambientali pensando a quanto una squadra è abituata a stare in certi ambienti. Non credo che il Milan sia in un momento disastroso, sicuramente è in difficoltà. Col Dortmund ha perso ma avuto le occasioni per passare in vantaggio".

