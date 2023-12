Milan-Frosinone: tutte le informazioni sulla squadra arbitrale

Questa sera alle 20:45 il Milan affronterà il Frosinone a San Siro: tutto quello che c'è da sapere sulla squadra arbitrale di questa sfida

Dopo la brutta serata di Champions League contro il Borussia Dortmund, il Milanstasera tornerà in campo a San Siro per sfidare il Frosinone. Andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere sulla squadra arbitrale del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie A.

L'arbitro della sfida sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Per il fischietto 34enne la prossima sarà la gara numero 27 nel massimo campionato. Marchetti ha un solo precedente con entrambe le formazioni.

Per i rossoneri si tratta di un pareggio casalingo per 1-1 contro l'Udinese nel febbraio 2022; per i ciociari invece è una sconfitta 2-0 nel match esterno contro la Roma di questa stagione. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Vivenzi e Fontemurato, insieme al quarto ufficiale Fourneau. Al VAR ci sarà Paterna, assistito da Pairetto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.