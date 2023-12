Ex medico Milan: “Dietro ai troppi infortuni c’è un motivo: ecco quale…”

In esclusiva al Corriere della Sera ha parlato l'ex medico sociale del Milan Gianluca Melegati che riguardo ai troppi infortuni del Milan ha detto: "Il problema sono le lesioni muscolari, tutte le squadre di alto livello che disputano un numero elevato di partite ne patiscono, ma c'è una spiegazione: sono aumentati la velocità, il pressing e lo sprint nel breve. Sono cresciute le sollecitazioni".

Ancora le sue parole

"Occorre raggiungere un punto di equilibrio fra i carichi di lavoro in campo e quelli in palestra. Milan? Conosco il dottor Mazzoni, so che è attentissimo alla prevenzione e alla gestione dei recuperi. Però le colpe sono o dell'area medica o dell'area tecnica. Il riposo diventa determinante, se si è poco idratati o si hanno poche ore di sonno alle spalle il rischio di infortunarsi aumenta".