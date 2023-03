Baresi: “Il Milan ha una storia e dobbiamo pensare positivo”

Oggi alle ore 12:00 a Nyon sono andati in scena i sorteggi dei quarti di finale di Champions League. Il Milan di Stefano Pioli pesca il Napoli di Luciano Spalletti, capolista indiscussa della nostra Serie A. Le sfide andranno in scena l'11 e il 12 aprile per l'andata e il 18 e 19 aprile per il ritorno. Scopriamo insieme le parole di Franco Baresi ai microfoni di Mediaset.