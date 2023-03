Milan, sorteggi dei quarti di UEFA Champions League: C’è il Napoli

Le 8 squadre qualificate: Bayern, Real Madrid, Chelsea, Benfica e Manchester City oltre alle tre italiane – andranno a comporre il tabellone dei quarti: non sono previste teste di serie e potranno affrontarsi anche squadre della stessa nazione. Le sfide andranno in scena l'11 e il 12 aprile per l'andata e il 18 e 19 aprile per il ritorno.