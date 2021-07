Milan | Franck Kessié come Ibrahimovic: l’ivoriano vuole 7 milioni

I rossoneri stanno lavorando per trovare un accordo e non rischiare di perdere il centrocampista a zero il prossimo anno

Redazione Il Milanista

Non c'è pace per Maldini e Massara. Il dinamico duo, dopo aver messo in pausa le trattative di calciomercato, si concentra sul sistemare le faccende interne a casa Milan; arrivati nuovi innesti di livello, ora, i rossoneri sono pronti a lavorare su di un importantissimo rinnovo.

I diavoli non vogliono ripetere l’errore commesso per Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Il club, infatti, è impegnato a sottoscrivere il prolungamento di contratto di Franck Kessie, protagonista di una stagione ad altissimi livelli con l’undici allenato da Pioli.

Tempo di rinnovi: il Milan vuole trattenere Kessié

Il centrocampista ivoriano è un pilastro della squadra di Stefano Pioli, un vero e proprio faro in mezzo al campo, che non può essere lasciato andare con facilità. Il club vorrebbe allontanare l’addio e trovare la quadra per il rinnovo di contratto, in scadenza tra meno di un anno. In particolare, il Milan vorrebbe allontanare i tanti corteggiatori che gravitano intorno al 79 rossonero.

Sul "Presidente" ci sarebbe tantissimi club della Premier, in pole su tutti il Liverpool, con Klopp che stima molto l’ex Atalanta e vorrebbe farne il perno del suo centrocampo. La società di Via Aldo Rossi però non è intenzionata a mollare l’ivoriano, con Maldini pronto a rilanciare sull’ingaggio del giocatore.

Le richieste del calciatore

Kessie, che sembrava intenzionato a rimanere all'ombra della Madonnina, ad oggi, pare voler mettere in difficoltà i diavoli; tanto che avrebbe alzato la posta in palio, chiedendo uno stipendio sulla falsariga delle cifre che guadagna Zlatan Ibrahimovic, ovvero intorno ai 7 milioni di euro all’anno.

Il Milan si sarebbe spinto finora vicino ai 6 milioni, col chiaro intento comunque di arrivare ad un accordo per blindarlo a Milano. L’agente di Kessié ha raggiunto nei giorni scorsi il capoluogo lombardo e la prossima settimana potrebbe incrociare la dirigenza milanista per fare un punto della situazione sul suo assistito. Il Milan, inoltre, starebbe pensando ad un rinnovo a medio termine fino al 2024 e non pluriennale.