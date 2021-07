Milan | Zlatan spinge per rientrare e punta la Sampdoria

L'attaccante svedese non si da per vinto e lavora senza sosta per tornare in campo, dopo l'infortunio al ginocchio

Redazione Il Milanista

Il Milan sta lavorando in vista della prossima stagione. Maldini e Massara hanno messo a segno dei colpi importanti per rinforzare la rosa e rilanciarsi verso obbiettivi sempre più ambiziosi; i rossoneri vogliono far bene in campionato e tornare in Europa più pericolosi e grintosi che mai.

Ma per riuscirci non basteranno le tante operazioni di mercato, che hanno portato avanti a Milano: Oliver Giroud, Fode Ballo Touré e Mike Maignan. Il club di Via Aldo Rossi avrà bisogno di recuperare presto anche una pedina fondamentale per gli equilibri della compagine di Stefano Pioli: Zlatan Ibrahimovic, l'attaccante svedese di 39 anni.

Milan fidati di Zlatan

Il "dio" del calcio è pronto a rispondere al richiamo del Milan. Zlatan è necessario per questa squadra e non solo per i gol, gli assist e le tante giocate che può ancora regalare ma anche, e soprattutto, per il ruolo di leader che ricopre.

L'obiettivo è già stato fissato: l'11 rossonero vuole tornare il 23 agosto 2021, allo stadio Luigi Ferraris di Genoa, per Sampdoria-Milan, che aprirà la stagione 2021/22 di Serie A per la squadra di Pioli. Ibrahimovic vuole esserci a tutti i costi e sta lavorando rispettando una rigida tabella di marcia pur di non mancare l'appuntamento.

Tabella di recupero

La punta sta reagendo bene al percorso riabilitativo e da quando è iniziato il ritiro non si è fermato un attimo. Fino ad oggi ha svolto lavoro differenziato fra palestra, cyclette, e potenziamento muscolare sia dell'arto operato, sia del resto del corpo.

E' ancora presto per vederlo lavorare in gruppo con i compagni ma l'obiettivo resta quello di non bruciare i tempi, ma esserci per la gara d'esordio contro la Samp. Giroud è un nuovo stimolo per Ibrahimovic che non vuole lasciare a cuor leggero il suo posto da titolare in questo Milan che ha aiutato a costruire.