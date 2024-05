Milan, Fonseca sempre più vicino ai rossoneri: pronto a declinare il Marsiglia

Paulo Fonseca è sempre più vicino a sedersi sulla panchina del Milan. Oggi pomeriggio rifiuterà la proposta del Marsiglia

Giulia Benedetti Redattore 22 maggio 2024 (modifica il 22 maggio 2024 | 17:30)

In queste ore si sta decidendo il futuro del Milan, in particolar modo la società sta decidendo quale allenatore prendere in vista della prossima stagione. Il club di via Aldo Rossi non vuole proseguire con Stefano Pioli, che lascerà la guida del Diavolo dopo cinque anni.

Per la panchina meneghina avanza sempre di più il profilo di Paulo Fonseca, che sta per dire di sì ai rossoneri. Oggi pomeriggio il portoghese prenderà parte all’incontro con il Marsiglia per declinare l’offerta dei francesi, che non si sono qualificati alla prossima Champions League. Fonseca vuole il Milan e vuole poter partecipare alla prossima edizione del massimo campionato europeo.

Negli ultimi giorni il Milan ha messo da parte il profilo di De Zerbi e il piano di riserva a Fonseca resta Mark van Bommel. Nel frattempo questa mattina i rossoneri hanno avuto un incontro con la dirigenza dello Stoccarda per parlare di Guirassy. L’attaccante è l’obiettivo principale del Diavolo per l’attacco rossonero, per il quale andranno versati 17,5 milioni per pagare la sua clausola rescissoria.