Di Marzio: “Fonseca è il prescelto per essere il prossimo mister del Milan”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato ha pubblicato attraverso il proprio sito web le ultime notizie in orbita rossonera

Gianluca Di Marzio , noto esperto di calciomercato ha pubblicato attraverso il proprio sito web le ultime notizie in orbita rossonera.

"Paulo Fonseca è il prescelto per essere il prossimo allenatore del Milane lo stesso portoghese sembra essersi convinto dal progetto rossonero. L'ex allenatore della Roma ha ricevuto l'offerta di rinnovo da parte del Lille (con contratto lungo e importante) ma sta prendendo tempo. Inoltre, nella giornata di oggi (22 maggio) è previsto un incontro con il Marsiglia. Fonseca però sembra aver deciso per il Milan, nonostante le tentazioni di tante panchine importanti ancora libere in Europa (Manchester United e Bayern Monaco). A livello economico al Milan Fonseca prenderebbe meno rispetto a quello che gli offrirebbero le due francesi (Lille e Marsiglia) ma il portoghese è convinto dal progetto a lungo termine (tre anni) e le garanzie di una squadra competitiva..."