Milan, Fofana è la prima scelta: ma c’è distanza tra domanda e offerta

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista da inserire in rosa, ed uno die nomi finiti nel taccuino della dirigenza rossonera è Youssouf Fofana. Il calciatore di proprietà del Monaco oggi è impegnato a Euro2024 con la Francia ed è un obiettivo concreto dei meneghini.

Come riferito da Sky Sport ci sarebbe distanza con i francesi: il club che milita in Ligue 1 chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino, i rossoneri vorrebbero spenderne tra i 15 e i 18, anche tenuto conto del fatto che il giocatore ha un solo anno di contratto. La decisione molto probabilmente verrà presa solo dopo l’Europeo.