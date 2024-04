Milan, Fofana può arrivare in estate: rossoneri pronti ad offrire questa cifra

Tra i giocatori seguiti dal Milan per la prossima stagione c’è Youssoud Fofana, che potrebbe arrivare già in estate

Tra i giocatori accostati al Milan per la prossima stagione c’è Youssouf Fofana del Monaco. Nelle scorse ore proprio il centrocampista ha parlato pubblicamente del possibile trasferimento al Milan nel corso del prossimo mercato estivo . Queste le sue parole: "Penso che il Milan sia un club davvero enorme. Tutti conoscono il Milan e il suo palmarès. Ma a parte le chiacchiere in Italia rimango concentrato sulla mia missione".

Il Milan spera di prenderlo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, più eventuali bonus. La cifra è in linea con la valutazione attuale del giocatore, ma potrebbe cambiare se qualche big club dovesse entrare in corsa per il suo cartellino.